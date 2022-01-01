Direktori Perusahaan
General Motors
General Motors Gaji

Gaji General Motors berkisar dari $44,446 dalam kompensasi total per tahun untuk Konsultan Manajemen di tingkat rendah hingga $277,400 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Sistem

Ilmuwan Peneliti

Ilmuwan Data
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Insinyur Perangkat Keras
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Insinyur Hardware Tertanam

Insinyur Mesin
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Insinyur Manufaktur

Insinyur CAE

Manajer Produk
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Desainer Produk
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Desainer UX

Arsitek Solusi
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arsitek Data

Arsitek Cloud

Arsitek Keamanan Cloud

Analis Bisnis
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Teknolog Informasi (TI)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Manajer Program Teknis
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Manajer Proyek
L6 $114K
L7 $143K
Manajer Program
L6 $128K
L7 $160K
Analis Keuangan
L5 $98.9K
L6 $110K
Insinyur Kontrol
L5 $94K
L6 $115K
Pemasaran
Median $120K
Perekrut
Median $200K
Pengembangan Bisnis
Median $148K
Analis Data
Median $123K
Akuntan
Median $100K

Akuntan Teknis

Analis Keamanan Siber
Median $100K
Manajer Sains Data
Median $200K
Desainer Grafis
Median $135K
Sumber Daya Manusia
Median $102K
Penjualan
Median $100K
Asisten Administratif
$60.5K
Manajer Operasi Bisnis
$225K
Pengembangan Korporat
$86.2K
Layanan Pelanggan
$135K
Insinyur Listrik
$137K
Hukum
$116K
Konsultan Manajemen
$44.4K
Operasi Pemasaran
$89.6K
Insinyur Material
$213K
Insinyur Optik
$198K
Peneliti UX
$149K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di General Motors, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

