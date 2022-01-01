General Motors Gaji

Gaji General Motors berkisar dari $44,446 dalam kompensasi total per tahun untuk Konsultan Manajemen di tingkat rendah hingga $277,400 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan General Motors . Terakhir diperbarui: 9/13/2025