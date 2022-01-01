Direktori Perusahaan
Gaji CI&T berkisar dari $17,078 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $121,295 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan CI&T. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $26.6K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Arsitek Solusi
Median $33.9K
Analis Data
$20.2K

Ilmuwan Data
$17.1K
Sumber Daya Manusia
$95.1K
Manajer Desain Produk
$121K
Manajer Produk
$42.2K
Manajer Proyek
$42K
Perekrut
$22.6K
FAQ

The highest paying role reported at CI&T is Manajer Desain Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

