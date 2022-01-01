Direktori Perusahaan
Globant Gaji

Gaji Globant berkisar dari $11,235 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $298,500 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Globant. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Pengembang Web

Manajer Proyek
Median $19.5K
Analis Keamanan Siber
Median $40.3K

Arsitek Solusi
Median $126K
Manajer Program Teknis
Median $190K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $196K
Akuntan
$15.9K
Asisten Administratif
$143K
Manajer Operasi Bisnis
$33.6K
Analis Bisnis
$46.4K
Pengembangan Bisnis
$299K
Layanan Pelanggan
$50.3K
Sumber Daya Manusia
$15.2K
Teknolog Informasi (TI)
$13.3K
Konsultan Manajemen
$71.9K
Pemasaran
$11.2K
Operasi Pemasaran
$52.3K
Desainer Produk
$46.8K
Manajer Produk
$39.4K
Manajer Program
Median $219K
Penjualan
$80.4K
Insinyur Penjualan
$121K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Globant adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $298,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Globant adalah $46,752.

