Calix Gaji

Rentang gaji Calix berkisar dari $75,891 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $271,460 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Calix . Terakhir diperbarui: 8/12/2025