Calix
Calix Gaji

Rentang gaji Calix berkisar dari $75,891 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $271,460 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Calix. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $75.9K
Kepala Staf
$78.8K
Teknolog Informasi (IT)
$192K

Desainer Produk
$186K
Manajer Produk
$122K
Insinyur Penjualan
$121K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$271K
Arsitek Solusi
$176K
FAQ

据报道，Calix最高薪的职位是Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level，年总薪酬为$271,460。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Calix的年总薪酬中位数为$149,138。

