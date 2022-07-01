Direktori Perusahaan
BlueHalo
BlueHalo Gaji

Gaji BlueHalo berkisar dari $110,129 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $246,225 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BlueHalo. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $120K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Keras
Median $203K
Desainer Produk
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manajer Program Teknis
$246K
