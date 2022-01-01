Direktori Perusahaan
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Gaji

Rentang gaji Aerojet Rocketdyne berkisar dari $65,325 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $180,095 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aerojet Rocketdyne. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Insinyur Mekanik
Median $120K
Akuntan
$109K
Insinyur Antariksa
$75.4K

Analis Bisnis
$65.3K
Ilmuwan Data
$91.5K
Insinyur Perangkat Keras
$180K
Manajer Program
$104K
Manajer Proyek
$120K
Manajer Program Teknis
$96.9K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aerojet Rocketdyne adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $180,095. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Aerojet Rocketdyne adalah $104,259.

