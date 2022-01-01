MessageBird Gaji

Gaji MessageBird berkisar dari $51,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $156,777 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MessageBird . Terakhir diperbarui: 11/27/2025