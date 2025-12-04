Direktori Perusahaan
Berkadia
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

Berkadia Manajer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Produk in India di Berkadia berkisar dari ₹3.31M hingga ₹4.52M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Berkadia. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$40.3K - $48.7K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$37.6K$40.3K$48.7K$51.4K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Produk data gajis di Berkadia untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Berkadia?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Berkadia in India mencapai total kompensasi tahunan ₹4,522,890. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Berkadia untuk posisi Manajer Produk in India adalah ₹3,314,187.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Berkadia

Perusahaan Terkait

  • Princeton Property Management
  • Cadre
  • Vanguard
  • EAB
  • Advantis Global
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkadia/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.