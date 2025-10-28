Direktori Perusahaan
AppLovin
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

AppLovin Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di AppLovin berkisar dari $242K per year untuk Software Engineer 2 hingga $574K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $350K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di AppLovin in United States mencapai total kompensasi tahunan $590,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United States adalah $319,500.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk AppLovin

