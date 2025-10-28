Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di AppLovin berkisar dari $242K per year untuk Software Engineer 2 hingga $574K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $350K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
100%
THN 1
Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)
Jabatan yang Disertakan