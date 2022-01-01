Direktori Perusahaan
Disney
Disney Gaji

Gaji Disney berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $477,667 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Disney. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur Site Reliability

Pengembang Web

Manajer Produk
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Desainer Produk
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Desainer UX

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analis Keuangan
Median $109K
Ilmuwan Data
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analis Data
Median $120K
Manajer Program Teknis
Median $180K
Manajer Proyek
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analis Bisnis
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analis Keamanan Siber
Median $158K
Penjualan
Median $99.5K

Manajer Akun

Manajer Sains Data
Median $400K
Manajer Program
Median $180K
Manajer Desain Produk
Median $328K
Arsitek Solusi
Median $416K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Peneliti UX
Median $158K
Layanan Pelanggan
Median $60K
Sumber Daya Manusia
Median $140K
Akuntan
Median $85K

Akuntan Teknis

Pengembangan Bisnis
Median $165K
Teknolog Informasi (TI)
Median $178K
Operasi Pemasaran
Median $150K
Perekrut
Median $115K
Asisten Administratif
$50.3K
Operasi Bisnis
$296K
Manajer Operasi Bisnis
$53.6K
Insinyur Kontrol
$93.5K
Pengembangan Korporat
$226K
Desainer Grafis
$90.5K
Insinyur Perangkat Keras
$85.6K
Hukum
Median $266K
Konsultan Manajemen
$86.2K
Pemasaran
$209K

Manajer Pemasaran Produk

Total Imbalan
$148K
Kapitalis Ventura
$95.9K

Analis

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Disney, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Disney, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (17.00% semesteran)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Disney, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

