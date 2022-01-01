Disney Gaji

Gaji Disney berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $477,667 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Disney. Terakhir diperbarui: 9/3/2025
Di Disney, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
Di Disney, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)
34% vesting pada 3rd-THN (17.00% semesteran)
Di Disney, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
