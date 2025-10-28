Direktori Perusahaan
AppLovin
AppLovin Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in China di AppLovin berkisar dari CN¥397K hingga CN¥578K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CN¥455K - CN¥519K
China
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di AppLovin in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥577,898. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Pemasaran in China adalah CN¥396,693.

