Rata-rata kompensasi total Manajer Program in United States di Activision Blizzard berkisar dari $84K hingga $115K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Activision Blizzard. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$91K - $108K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$84K$91K$108K$115K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Manajer Program en Activision Blizzard in United States está en una compensación total anual de $115,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
