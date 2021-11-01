Direktori Perusahaan
Accolade
Accolade Gaji

Gaji Accolade berkisar dari $26,330 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $422,875 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Accolade. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $136K
Manajer Produk
Median $282K
Operasi Bisnis
$32.1K

Layanan Pelanggan
$56.2K
Operasi Layanan Pelanggan
$26.3K
Analis Data
$150K
Ilmuwan Data
$163K
Sumber Daya Manusia
$215K
Desainer Produk
$67.3K
Analis Keamanan Siber
$60.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$423K
Manajer Program Teknis
$176K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Accolade adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $422,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Accolade adalah $143,124.

