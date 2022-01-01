Aetna Gaji

Rentang gaji Aetna berkisar dari $25,425 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $258,703 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aetna . Terakhir diperbarui: 8/15/2025