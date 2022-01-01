Aetna Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Aetna berkisar dari $25,425 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $258,703 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aetna. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Ilmuwan Data
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informatika Kesehatan

Insinyur Perangkat Lunak
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Insinyur Data

Aktuaris
Median $141K

Manajer Produk
Median $201K
Teknolog Informasi (IT)
Median $102K
Akuntan
$95.1K
Analis Bisnis
$101K
Pengembangan Bisnis
$115K
Insinyur Sipil
$58.8K
Analis Data
$115K
Analis Keuangan
$82.6K
Konsultan Manajemen
$172K
Desainer Produk
$25.4K
Manajer Proyek
$98K
Penjualan
$101K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$199K
Arsitek Solusi
$259K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aetna to Arsitek Solusi at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $258,703. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aetna wynosi $124,355.

