AccelByte
AccelByte Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Indonesia di AccelByte total IDR 242.71M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AccelByte. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Total per tahun
IDR 242.71M
Level
L3
Gaji Pokok
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
Bonus
IDR 15.36M
Lama di perusahaan
5-10 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di AccelByte?
+IDR 969.87M
+IDR 1.49B
+IDR 334.44M
+IDR 585.27M
+IDR 367.88M
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jabatan yang Disertakan

Insinyur Site Reliability

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di AccelByte in Indonesia mencapai total kompensasi tahunan IDR 323,354,328. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AccelByte untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Indonesia adalah IDR 227,352,089.

