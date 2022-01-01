Direktori Perusahaan
A123 Systems Gaji

Rentang gaji A123 Systems berkisar dari $29,850 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $149,250 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari A123 Systems. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Kimia
Median $125K
Ilmuwan Data
$149K
Insinyur Perangkat Lunak
$29.9K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di A123 Systems, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

The highest paying role reported at A123 Systems is Ilmuwan Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at A123 Systems is $125,000.

