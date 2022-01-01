A123 Systems Gaji

Rentang gaji A123 Systems berkisar dari $29,850 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $149,250 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari A123 Systems . Terakhir diperbarui: 8/12/2025