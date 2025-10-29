Cégjegyzék
Xoriant
Xoriant Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Xoriant cégnél összesen ₹1.72M yearként. Tekintsd meg a Xoriant teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Összesen évente
₹1.72M
Szint
L2
Alapbér
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Xoriant?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Xoriant cégnél in India évi ₹3,421,889 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xoriant cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,722,090.

Egyéb források