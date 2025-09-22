A Szoftvermérnök kompenzáció in Brazil a WEX cégnél R$118K yearként a Software Engineer II szinthez és R$168K yearként a Software Engineer III szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Brazil csomag összesen R$153K. Tekintsd meg a WEX teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
