WEX Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Brazil a WEX cégnél R$118K yearként a Software Engineer II szinthez és R$168K yearként a Software Engineer III szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Brazil csomag összesen R$153K. Tekintsd meg a WEX teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Megtekintés 3 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Nyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a WEX?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a WEX cégnél in Brazil évi R$198,930 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A WEX cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$154,969.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a WEX cégnél

