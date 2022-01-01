Cégjegyzék
S&P Global
S&P Global Fizetések

A S&P Global fizetése $4,029 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $335,168-ig egy Vállalati fejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a S&P Global. Utoljára frissítve: 10/25/2025

Szoftvermérnök
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Termékmenedzser
Median $89.4K
Szoftvermérnöki vezető
Median $290K

Adatelemző
Median $12K
Adattudós
Median $160K
Üzleti elemző
Median $170K
Megoldástervező
Median $205K

Data Architect

Könyvelő
$111K
Üzleti műveletek
$124K
Vállalati fejlesztés
$335K
Ügyfél-sikeresség
$89.6K
Adattudományi vezető
$53.8K
Pénzügyi elemző
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Vezetési tanácsadó
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketing műveletek
$4K
Terméktervező
$104K
Programvezető
$52.8K
Projektmenedzser
$55K
Értékesítés
$270K
Értékesítési mérnök
$109K
Műszaki programvezető
$155K
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a S&P Global cégnél: Vállalati fejlesztés at the Common Range Average level évi $335,168 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A S&P Global cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $89,550.

