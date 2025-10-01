A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a VMware cégnél $155K yearként a P1 szinthez és $601K yearként a Senior Staff Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $255K. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése