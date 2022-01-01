Upgrade Fizetések

Cégjegyzék
A Upgrade fizetése $54,880 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $211,050-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Upgrade. Utoljára frissítve: 11/16/2025

Szoftvermérnök
Median $143K
Termékmenedzser
Median $207K
Adattudós
Median $116K

Üzleti elemző
$54.9K
Adatelemző
$90.5K
Pénzügyi elemző
$88.2K
Emberi erőforrás
$79.7K
Terméktervező
$129K
Toborzó
$95.6K
Szoftvermérnöki vezető
$211K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Upgrade cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Upgrade cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $211,050 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Upgrade cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $105,800.

Egyéb források