Trigent Software Fizetések

A Trigent Software fizetése $3,533 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $7,239-ig egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Trigent Software. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Ügyfélszolgálat
$7.2K
Szoftvermérnök
$3.5K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Trigent Software cégnél: Ügyfélszolgálat at the Common Range Average level évi $7,239 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Trigent Software cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $5,386.

