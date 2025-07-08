Trigent Software Fizetések

A Trigent Software fizetése $3,533 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $7,239-ig egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Trigent Software . Utoljára frissítve: 12/1/2025