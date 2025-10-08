A DevOps Mérnök kompenzáció in Switzerland a Swisscom cégnél CHF 124K yearként a Software Engineer szinthez és CHF 155K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Switzerland csomag összesen CHF 138K. Tekintsd meg a Swisscom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
