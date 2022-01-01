Cégkönyvtár
TELUS
Itt dolgozik? Igényelje cégét

TELUS Fizetések

TELUS fizetési tartománya $10,107 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $135,281 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól TELUS. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Gépi tanulás mérnök

DevOps mérnök

Termékvezető
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Termékdizájner
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX tervező

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Adattudós
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Szoftverfejlesztési vezető
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programmenedzser
Median $85K
Üzleti elemző
Median $56.2K
Kiberbiztonság elemző
Median $76.8K
Adatelemző
Median $37.1K
Adattudományi vezető
Median $110K
Megoldásépítész
Median $129K

Adatarchitekt

Menedzsment tanácsadó
Median $95.6K
Üzleti működés
$101K
Üzleti működési vezető
$96.9K
Üzletfejlesztés
$99.3K
Vezérigazgatói tanácsadó
$92.6K
Szövegíró
$88.4K
Ügyfélszolgálat
$10.1K
Pénzügyi elemző
$76.8K
Hardvermérnök
$75.2K
Emberi erőforrások
$66.4K
Informatikus
$11.6K
Marketing operációk
$104K
Gépészmérnök
$72.9K
Termék dizájn vezető
$107K
Projektmenedzser
$14.5K
Értékesítés
$55.4K
Technikai projektmenedzser
$89.6K
Bizalom és biztonság
$41.7K
UX kutató
$88.2K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a TELUS-nél a Szoftverfejlesztő at the L6 level, évi $135,281 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A TELUS-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $86,649.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a TELUS-nél

Kapcsolódó cégek

  • Sprint
  • Swisscom
  • BT
  • EXFO
  • Tucows
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források