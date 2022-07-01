TDS Fizetések

Cégjegyzék
A TDS fizetése $44,765 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $140,700-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a TDS. Utoljára frissítve: 9/20/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $87K

Full-Stack Szoftvermérnök

Könyvelő
$70.2K
Ügyfélszolgálat
$44.8K

Adattudós
$51.2K
Értékesítés
$141K
Kockázati tőkebefektető
$56.7K
GYIK

The highest paying role reported at TDS is Értékesítés at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDS is $63,444.

