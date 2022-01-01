Cégjegyzék
Splunk
Splunk Fizetések

A Splunk fizetése $51,822 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítési mérnök pozícióhoz az alsó végén $733,000-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Splunk. Utoljára frissítve: 8/29/2025

$160K

Szoftvermérnök
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Termékmenedzser
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Értékesítés
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Szoftvermérnöki vezető
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Terméktervező
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Tervező

Megoldástervező
P4 $229K
P5 $282K

Adatarchitekt

Cloud Security Architect

Adattudós
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Műszaki programvezető
Median $224K
Pénzügyi elemző
Median $145K
Programvezető
Median $170K
Értékesítési mérnök
Median $51.8K
Informatikus (IT)
Median $157K
Toborzó
Median $141K
Műszaki író
Median $145K
Projektmenedzser
Median $156K
Kiberbiztonsági elemző
Median $425K
Könyvelő
$252K

Műszaki Könyvelő

Üzleti műveletek vezető
$147K
Üzleti elemző
Median $161K
Üzletfejlesztés
$63.3K
Vezérkari főnök
$371K
Ügyfélszolgálat
$229K
Adatelemző
$167K
Emberi erőforrások
$249K
Vezetési tanácsadó
$153K
Marketing műveletek
$162K
Terméktervezési vezető
$481K
Bevételi műveletek
$200K
Teljes juttatási csomag
$241K
UX kutató
$129K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Splunk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Splunk cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

The highest paying role reported at Splunk is Termékmenedzser at the P7 level with a yearly total compensation of $733,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splunk is $227,427.

