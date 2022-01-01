Cégjegyzék
Okta Fizetések

A Okta fizetése $66,000 éves teljes kompenzációtól egy Adminisztratív asszisztens pozícióhoz az alsó végén $868,333-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Okta. Utoljára frissítve: 9/17/2025

$160K

Szoftvermérnök
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Szoftvermérnöki vezető
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Termékmenedzser
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Termékmarketing Vezető

Értékesítési mérnök
Median $200K
Értékesítés
Median $195K
Megoldástervező
Median $213K

Felhőbiztonsági Építész

Műszaki programvezető
Median $220K
Terméktervező
Median $143K

UX Tervező

Informatikus (IT)
Median $185K
Üzleti műveletek
Median $240K
Üzleti elemző
Median $257K
Ügyfélszolgálat
Median $150K
Programvezető
Median $249K
Toborzó
Median $166K
Adminisztratív asszisztens
Median $66K
Könyvelő
$310K

Műszaki Könyvelő

Üzleti műveletek vezető
$210K
Üzletfejlesztés
$76.5K
Vezérkari főnök
$169K
Ügyfél-sikeresség
$149K
Adatelemző
$213K
Adattudós
$206K
Pénzügyi elemző
$221K
Emberi erőforrások
$184K
Jogi
$214K
Kiberbiztonsági elemző
$145K
Technikai Ügyfélmenedzser
$141K
Műszaki író
Median $144K
UX kutató
$118K
Vesting ütemezés

33.4%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Okta cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.40% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

No cliff

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Okta cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

No cliff

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Okta cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Sr. Director level évi $868,333 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Okta cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $213,060.

Egyéb források