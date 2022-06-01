Cégjegyzék
SADA Fizetések

A SADA fizetése $21,128 éves teljes kompenzációtól egy Szövegíró pozícióhoz az alsó végén $295,515-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a SADA. Utoljára frissítve: 9/9/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $175K
Megoldástervező
Median $230K
Aktuárius
$99.5K

Szövegíró
$21.1K
Ügyfélszolgálat
$40.8K
Emberi erőforrások
$148K
Terméktervező
$101K
Programvezető
$43.4K
Projektmenedzser
$138K
Értékesítés
$160K
Kiberbiztonsági elemző
$224K
Szoftvermérnöki vezető
$296K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a SADA cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $295,515 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SADA cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $142,973.

