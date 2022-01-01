Axoni Fizetések

Cégjegyzék
A Axoni fizetése $155,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $165,825-ig egy Üzleti elemző pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Axoni. Utoljára frissítve: 11/17/2025

Szoftvermérnök
Median $155K
Üzleti elemző
$166K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Axoni cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Axoni cégnél: Üzleti elemző at the Common Range Average level évi $165,825 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Axoni cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $160,413.

