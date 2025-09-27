Cégjegyzék
Playrix
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Pénzügyi elemző

  • Összes Pénzügyi elemző fizetés

Playrix Pénzügyi elemző Fizetések

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in Ireland csomag a Playrix cégnél összesen €80.5K yearként. Tekintsd meg a Playrix teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Összesen évente
€80.5K
Szint
-
Alapbér
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
12 Év
Mik a karrierszintek a Playrix?

€160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Pénzügyi elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Playrix cégnél in Ireland évi €83,341 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Playrix cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €80,451.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Playrix cégnél

Kapcsolódó cégek

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források