Mixpanel Fizetések

A Mixpanel fizetése $41,790 éves teljes kompenzációtól egy Vezetési tanácsadó pozícióhoz az alsó végén $353,723-ig egy Terméktervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Mixpanel. Utoljára frissítve: 10/20/2025

Szoftvermérnök
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $242K
Üzleti műveletek
$199K

Üzletfejlesztés
$269K
Ügyfélszolgálat
$101K
Adattudós
$221K
Emberi erőforrások
$340K
Vezetési tanácsadó
$41.8K
Marketing műveletek
$208K
Terméktervező
$354K
Toborzó
$180K
Értékesítés
$179K
Szoftvermérnöki vezető
$254K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Mixpanel cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Mixpanel cégnél: Terméktervező at the Common Range Average level évi $353,723 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mixpanel cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $229,193.

