Minsait Fizetések

A Minsait fizetése $23,619 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki programvezető pozícióhoz az alsó végén $48,536-ig egy Vezetési tanácsadó pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Minsait. Utoljára frissítve: 9/16/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $40.2K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Üzleti elemző
Median $31.4K
Adatelemző
Median $26.6K

Adattudós
$38.3K
Informatikus (IT)
$46.4K
Vezetési tanácsadó
$48.5K
Műszaki programvezető
$23.6K
GYIK

Minsait में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Vezetési tanácsadó at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $48,536 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Minsait में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $38,258 है।

