Cégjegyzék
Snap
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Snap Fizetések

A Snap fizetése $61,215 éves teljes kompenzációtól egy Bizalom és biztonság pozícióhoz az alsó végén $1,472,985-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Snap. Utoljára frissítve: 9/6/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

Virtuális Valóság Szoftvermérnök

Kutató Tudós

Adattudós
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Termékmenedzser
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Szoftvermérnöki vezető
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Műszaki programvezető
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Értékesítés
Median $235K

Ügyfelek Vezetője

Ügyfélmenedzser

Terméktervező
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Tervező

Toborzó
L3 $146K
L4 $162K

Műszaki Toborzó

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Termékmarketing Vezető

Programvezető
Median $260K
Könyvelő
Median $150K

Műszaki Könyvelő

Informatikus (IT)
Median $165K
Gépészmérnök
Median $352K
Üzleti elemző
$90.5K
Üzletfejlesztés
$304K
Ügyfélszolgálati műveletek
$79.9K
Adatelemző
$144K
Adattudományi vezető
$302K
Pénzügyi elemző
$234K
Hardvermérnök
$144K
Jogi
$120K
Vezetési tanácsadó
$377K
Marketing műveletek
$176K
Optikai mérnök
$527K
Partnermenedzser
$643K
Terméktervezési vezető
$570K
Projektmenedzser
$98K
Kiberbiztonsági elemző
$159K
Bizalom és biztonság
$61.2K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÉV 1

33%

ÉV 2

13%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)

  • 13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Snap cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the L8 level évi $1,472,985 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Snap cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $302,575.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Snap cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források