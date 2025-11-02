Cégjegyzék
Mercury
Mercury Terméktervező Fizetések

A Terméktervező kompenzáció in United States a Mercury cégnél összesen $280K yearként a IC4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $190K. Tekintsd meg a Mercury teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

16.67%

ÉV 1

16.67%

ÉV 2

16.67%

ÉV 3

16.67%

ÉV 4

16.67%

ÉV 5

16.67%

ÉV 6

Részvény típus
RSU

A Mercury cégnél a RSUs 6 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 6th-ÉV (16.67% éves)

7 years post-termination exercise window.



Befoglalt Munkakörök

UX tervező

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Mercury cégnél in United States évi $588,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercury cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $185,000.

