A Terméktervező kompenzáció in United States a Mercury cégnél összesen $280K yearként a IC4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $190K. Tekintsd meg a Mercury teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
16.67%
ÉV 1
16.67%
ÉV 2
16.67%
ÉV 3
16.67%
ÉV 4
16.67%
ÉV 5
16.67%
ÉV 6
A Mercury cégnél a RSUs 6 éves vesting ütemezés alá tartozik:
16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.67% éves)
16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.67% éves)
16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.67% éves)
16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (16.67% éves)
16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (16.67% éves)
16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 6th-ÉV (16.67% éves)
7 years post-termination exercise window.
