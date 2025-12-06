Cégjegyzék
Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Canada a IHS Markit cégnél CA$58K és CA$82.4K yearként között mozog. Tekintsd meg a IHS Markit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$47.7K - $54.3K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$42.2K$47.7K$54.3K$59.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a IHS Markit cégnél in Canada évi CA$82,409 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IHS Markit cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$57,966.

Egyéb források

