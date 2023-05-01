GovTech Fizetések

Cégjegyzék
A GovTech fizetése $8,514 éves teljes kompenzációtól egy Adatelemző pozícióhoz az alsó végén $163,213-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a GovTech. Utoljára frissítve: 9/8/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést.

Szoftvermérnök
Median $95.1K

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

DevOps Mérnök

Termékmenedzser
Median $105K
Adattudós
Median $100K

Terméktervező
Median $73.2K

UX Tervező

Üzleti elemző
Median $76.9K
Projektmenedzser
Median $110K
Szoftvermérnöki vezető
Median $163K
Adatelemző
$8.5K
Emberi erőforrások
$82.1K
Programvezető
$117K
Kiberbiztonsági elemző
$69.6K
Megoldástervező
$103K

Adatarchitekt

Műszaki programvezető
$74.6K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a GovTech cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $163,213 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GovTech cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $95,115.

