A medián Terméktervező kompenzációs in Singapore csomag a GovTech cégnél összesen SGD 96.4K yearként. Tekintsd meg a GovTech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Medián fizetési csomag
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Összesen évente
SGD 96.4K
Szint
L1
Alapbér
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónusz
SGD 14.6K
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a GovTech cégnél in Singapore évi SGD 155,811 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GovTech cégnél a Terméktervező szerepkörre in Singapore jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 86,198.

