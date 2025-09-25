Cégjegyzék
Government of Canada
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Projektmenedzser

  • Összes Projektmenedzser fizetés

Government of Canada Projektmenedzser Fizetések

A medián Projektmenedzser kompenzációs in Canada csomag a Government of Canada cégnél összesen CA$108K yearként. Tekintsd meg a Government of Canada teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Összesen évente
CA$108K
Szint
-
Alapbér
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Government of Canada?

CA$226K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Projektmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Projektmenedzser at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$145,995. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Projektmenedzser role in Canada is CA$107,939.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Government of Canada cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források