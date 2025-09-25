Cégjegyzék
Government of Canada Könyvelő Fizetések

A medián Könyvelő kompenzációs in Canada csomag a Government of Canada cégnél összesen CA$111K yearként. Tekintsd meg a Government of Canada teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Összesen évente
CA$111K
Szint
3
Alapbér
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Government of Canada?

CA$226K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Könyvelő pozícióra a Government of Canada cégnél in Canada évi CA$135,354 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Government of Canada cégnél a Könyvelő szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$111,384.

