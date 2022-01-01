Cégjegyzék
GoPro
GoPro Fizetések

A GoPro fizetése $72,563 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $291,450-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a GoPro. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $72.6K
Üzletfejlesztés
$291K
Adattudós
$139K

Hardvermérnök
$97.8K
Gépészmérnök
$187K
Terméktervező
$189K
Termékmenedzser
$114K
Projektmenedzser
$111K
Technikai programmenedzser
$230K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A GoPro cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a GoPro cégnél: Üzletfejlesztés at the Common Range Average level évi $291,450 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GoPro cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $139,300.

Egyéb források

