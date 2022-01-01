Cégjegyzék
Root Insurance
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Root Insurance Fizetések

A Root Insurance fizetése $76,500 éves teljes kompenzációtól egy Adatelemző pozícióhoz az alsó végén $270,970-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Root Insurance. Utoljára frissítve: 9/18/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Adattudós
Median $120K
Termékmenedzser
Median $145K
Szoftvermérnök
Median $161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Szoftvermérnöki vezető
Median $230K
Adatelemző
$76.5K
Grafikus tervező
$95.2K
Emberi erőforrások
$271K
Marketing
$159K
Gépészmérnök
$86.7K
Terméktervező
$133K
Toborzó
$86.7K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Root Insurance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Root Insurance cégnél: Emberi erőforrások at the Common Range Average level évi $270,970 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Root Insurance cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $133,280.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Root Insurance cégnél

Kapcsolódó cégek

  • T-Mobile
  • CLEAR
  • Electronic Arts
  • Citi
  • Verizon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források