General Motors Fizetések

A General Motors fizetése $44,446 éves teljes kompenzációtól egy Vezetési tanácsadó pozícióhoz az alsó végén $277,400-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a General Motors. Utoljára frissítve: 9/13/2025

$160K

Szoftvermérnök
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobil Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Rendszermérnök

Kutató Tudós

Adattudós
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardvermérnök
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Beágyazott Hardver Mérnök

Gépészmérnök
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Gyártási Mérnök

CAE Mérnök

Termékmenedzser
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Terméktervező
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Tervező

Megoldástervező
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Adatarchitekt

Felhőarchitekt

Felhőbiztonsági Építész

Üzleti elemző
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informatikus (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Szoftvermérnöki vezető
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Műszaki programvezető
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektmenedzser
L6 $114K
L7 $143K
Programvezető
L6 $128K
L7 $160K
Pénzügyi elemző
L5 $98.9K
L6 $110K
Automatizálási mérnök
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Toborzó
Median $200K
Üzletfejlesztés
Median $148K
Adatelemző
Median $123K
Könyvelő
Median $100K

Műszaki Könyvelő

Kiberbiztonsági elemző
Median $100K
Adattudományi vezető
Median $200K
Grafikus tervező
Median $135K
Emberi erőforrások
Median $102K
Értékesítés
Median $100K
Adminisztratív asszisztens
$60.5K
Üzleti műveletek vezető
$225K
Vállalati fejlesztés
$86.2K
Ügyfélszolgálat
$135K
Villamosmérnök
$137K
Jogi
$116K
Vezetési tanácsadó
$44.4K
Marketing műveletek
$89.6K
Anyagmérnök
$213K
Optikai mérnök
$198K
UX kutató
$149K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A General Motors cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a General Motors cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the L9 level évi $277,400 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A General Motors cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,446.

