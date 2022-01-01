GameStop Fizetések

A GameStop fizetése $35,183 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $165,825-ig egy Adatelemző pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a GameStop. Utoljára frissítve: 8/27/2025
5%
ÉV 1
15%
ÉV 2
40%
ÉV 3
40%
ÉV 4
A GameStop cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% féléves)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% féléves)
