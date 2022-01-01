GameStop Fizetések

Cégjegyzék
A GameStop fizetése $35,183 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $165,825-ig egy Adatelemző pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a GameStop. Utoljára frissítve: 8/27/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $135K
Üzleti elemző
$149K
Adatelemző
$166K

Adattudós
$161K
Marketing műveletek
$48.5K
Gépészmérnök
$119K
Termékmenedzser
$133K
Programvezető
$154K
Értékesítés
$35.2K
Vesting ütemezés

5%

ÉV 1

15%

ÉV 2

40%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A GameStop cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% féléves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% féléves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a GameStop cégnél: Adatelemző at the Common Range Average level évi $165,825 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GameStop cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $135,000.

Egyéb források