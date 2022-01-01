Cégkönyvtár
Grubhub
Grubhub Fizetések

Grubhub fizetési tartománya $19,632 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $320,000 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Grubhub. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Webhely megbízhatósági mérnök

Termékvezető
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $320K

Adattudós
Median $150K
Üzleti elemző
Median $95K
Adatelemző
Median $140K
Adattudományi vezető
Median $185K
Könyvelő
$126K
Üzleti működés
$296K
Üzleti működési vezető
$125K
Pénzügyi elemző
$87.6K
Emberi erőforrások
$74.6K
Marketing
$51K
Marketing operációk
$103K
Partnerkapcsolati menedzser
$115K
Termékdizájner
$19.6K
Programmenedzser
$160K
Toborzó
$101K
Értékesítés
$128K
Megoldásépítész
$85.6K

Adatarchitekt

Technikai projektmenedzser
$101K
UX kutató
$98K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

40%

ÉV 1

30%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Grubhub-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 40% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (40.00% évente)

  • 30% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (7.50% negyedévente)

  • 15% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (3.75% negyedévente)

  • 15% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (3.75% negyedévente)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Grubhub-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

GYIK

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Grubhub to Szoftverfejlesztési vezető z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $320,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Grubhub wynosi $127,379.

Egyéb források