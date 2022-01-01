Cégkönyvtár
Fullscript
Fullscript Fizetések

Fullscript fizetési tartománya $55,164 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $127,104 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Fullscript. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékdizájner
Median $74.3K

UX tervező

Pénzügyi elemző
$61.2K

Marketing
$55.2K
Szoftverfejlesztési vezető
$119K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Fullscript-nél a Szoftverfejlesztő at the L5 level, évi $127,104 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Fullscript-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $87,534.

