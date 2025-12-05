Cégjegyzék
Fever
Fever Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in Spain a Fever cégnél €22.6K és €32.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fever teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$29.5K - $33.6K
Spain
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$26.1K$29.5K$33.6K$37.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Fever?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Fever cégnél in Spain évi €32,105 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fever cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €22,582.

Egyéb források

