Excella Fizetések

Excella fizetési tartománya $78,390 teljes kompenzációban évente Üzleti elemző alsó végén $185,925 Menedzsment tanácsadó felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Excella. Utoljára frissítve: 8/11/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $102K
Üzleti elemző
$78.4K
Adattudós
$158K

Menedzsment tanácsadó
$186K
Termékdizájner
$95.5K
Szoftverfejlesztési vezető
$183K
GYIK

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Excella je Menedzsment tanácsadó at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $185,925. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Excella je $129,893.

