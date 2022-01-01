Cégkönyvtár
DraftKings Fizetések

DraftKings fizetési tartománya $86,028 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $302,625 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól DraftKings. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adatmérnök

Webhely megbízhatósági mérnök

Szoftverfejlesztési vezető
L7 $249K
L6 $303K
Termékvezető
L8 $205K
L7 $193K

Üzleti elemző
Median $112K
Adattudós
Median $175K
Adatelemző
Median $90K
Termékdizájner
Median $148K
Adattudományi vezető
$265K
Pénzügyi elemző
$159K
Marketing
$124K
Programmenedzser
$92.5K
Toborzó
$86K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A DraftKings-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

A legmagasabb fizetésű szerep a DraftKings-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the L6 level, évi $302,625 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A DraftKings-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $175,000.

Egyéb források