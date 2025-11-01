Cégjegyzék
Databricks
Databricks Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in United States a Databricks cégnél $441K yearként a M2 szinthez és $1.2M yearként a M5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $1.13M. Tekintsd meg a Databricks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
M2
Manager I
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
Manager II
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
Senior Manager
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
Director
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Databricks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Databricks cégnél in United States évi $1,700,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Databricks cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $1,179,150.

