A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in United States a Databricks cégnél $441K yearként a M2 szinthez és $1.2M yearként a M5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $1.13M. Tekintsd meg a Databricks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Databricks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)