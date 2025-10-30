Cégjegyzék
Creditas
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Creditas Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a Creditas cégnél összesen R$262K yearként. Tekintsd meg a Creditas teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$262K
Szint
hidden
Alapbér
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
Mik a karrierszintek a Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Creditas cégnél in Brazil évi R$317,958 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Creditas cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$239,644.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Creditas cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Coinbase
  • Intuit
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Tesla
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források